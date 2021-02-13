Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:24
Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Son dakika habere göre Salon: Şanlıurfa YeniceHakemler: İsmail Yıldırım, Fatih YaylaHaliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Efe Er, Mert Tetik)Spor Toto: Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Thiago, Nicolas, Rıfat Kantarcıoğlu, Leonardo (Deniz...

Salon: Şanlıurfa Yenice

Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Efe Er, Mert Tetik)

Spor Toto: Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Thiago, Nicolas, Rıfat Kantarcıoğlu, Leonardo (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Setler: 17-25, 22-25, 21-25)

Süre: 90 dakika (24, 32,34)

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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