Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son dakika habere göre Salon: Şanlıurfa YeniceHakemler: İsmail Yıldırım, Fatih YaylaHaliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Efe Er, Mert Tetik)Spor Toto: Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Thiago, Nicolas, Rıfat Kantarcıoğlu, Leonardo (Deniz...
Salon: Şanlıurfa Yenice
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Efe Er, Mert Tetik)
Spor Toto: Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Thiago, Nicolas, Rıfat Kantarcıoğlu, Leonardo (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Setler: 17-25, 22-25, 21-25)
Süre: 90 dakika (24, 32,34)
AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme