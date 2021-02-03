Son dakika haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Salon: Haldun AlagaşHakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak,...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Rıfat Kantarcıoğlu, Ferreira, Kemal Kayhan, Gelinski (Deniz İvgen, Dautefendic)
Setler: 19-25, 28-30, 21-25
Süre: 93 dakika (25, 38, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan