Son dakika haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

03.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:12
Son dakika haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Salon: Haldun AlagaşHakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak,...

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Rıfat Kantarcıoğlu, Ferreira, Kemal Kayhan, Gelinski (Deniz İvgen, Dautefendic)

Setler: 19-25, 28-30, 21-25

Süre: 93 dakika (25, 38, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Ankara Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:14:43. #1.15#
title