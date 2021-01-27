Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:50
Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Son dakika spor haberi... Salon: Bingöl KarşıyakaHakemler: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteSolhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Yusuf Erdem, Massari, Koray Şahin (Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Mert Nevzat Güneş, Burak Hazırol)Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ferreria, Kemal Kayhan, Azizcan...

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Yusuf Erdem, Massari, Koray Şahin (Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Mert Nevzat Güneş, Burak Hazırol)

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ferreria, Kemal Kayhan, Azizcan Ataoğlan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Setler: 22-25, 21-25, 14-25

Süre: 144 dakika (90, 30, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda Solhanspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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