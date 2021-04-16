VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ
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VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenilmiş 18 tabanca ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenilmiş 18 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir'de şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin tavan kısmına gizlenilmiş vaziyette çeşitli çap ve markalarda 18 tabanca ve 18 şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabancalara el koyan polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ
VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ
VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ
VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ
VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ
VİRANŞEHİR'DE POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN TAVANINDA 18 TABANCA ELE GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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