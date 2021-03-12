Son dakika haberi... Viranşehir'de 65 yaş üstündekilere Kovid-19 aşısı için servis hizmeti sağlanıyor
Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekip, merkez ve kırsal bölgelerdeki yaşlılara ulaşarak aşılamalarını gerçekleştiriyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekip, merkez ve kırsal bölgelerdeki yaşlılara ulaşarak aşılamalarını gerçekleştiriyor.
Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan ekipler, kırsal bölgelerde ve merkezdeki 65 yaş üstü kişileri ziyaret edip, onaylarını aldıktan sonra servis araçlarıyla hastaneye götürüp aşılarını yaptırıyor.
Aşıları yapılan vatandaşlar tekrar servis araçlarıyla evlerine bırakılıyor.
Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ