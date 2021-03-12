Son dakika haberi... Viranşehir'de 65 yaş üstündekilere Kovid-19 aşısı için servis hizmeti sağlanıyor

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekip, merkez ve kırsal bölgelerdeki yaşlılara ulaşarak aşılamalarını gerçekleştiriyor.