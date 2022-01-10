Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.375 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.382,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.375,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansn önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2.363,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.375 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.410 ve 2.520 seviyelerinin direnç, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet