Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2.104 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.117,00 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.104,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2.094,25 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları sebebiyle karışık bir seyir izlediğini kaydetti.

Yurt içinde, bugün gözlerin açıklanacak enflasyon ve ihracat verilerine çevrildiğine dikkati çeken analistler, piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile küresel bazda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.080 puanın destek, 2.130 ve 2.170 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'nın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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