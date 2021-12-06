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Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haber: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.084 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.084 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.088,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.084,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 2.070,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 2.065,00 puana indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.090 puanın direnç, 2.050 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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