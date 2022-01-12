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Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.400 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.400 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.406,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.400,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı kapanışa yakın yükselerek, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 2.376,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.392,00 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.410 ve 2.520 seviyelerinin direnç, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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