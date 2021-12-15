Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.480 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.484,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 2 üzerinde 2.480,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,9 üzerinde 2.430,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.455,75 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası ( Fed ) para politikası kararları öncesinde dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin kararın piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.500 puanın direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 2.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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