Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.190 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.197,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.190,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 2.176,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.186,75 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.200 ve 2.250 seviyelerinin direnç, 2.150 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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