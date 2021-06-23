Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haber... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.539 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.539 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.539,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.539,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.534,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.536,25 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamaların güvercin olarak görüldüğünü ve küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.470 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan