Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.460,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 1.457,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün güne düşüşle başlasa da günün devamına güçlü alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 1.452,25 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.458,00 puana çıktı.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, emtia fiyatlarındaki artış ve bilanço döneminin başlamasıyla da sektör bazlı ayrışmaların yaşanabileceğini söyledi.

Bugün, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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