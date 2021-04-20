Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 1.438 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 1.438 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.440,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 1.438,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 1.436,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.433,00 puana kadar geriledi.

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Dünkü seyrin kısmen yeni güne de taşındığını ve Japonya piyasalarında düşüşün yüzde 2'lere yaklaştığını bildiren analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin haber akışıyla birlikte ülke ve sektör bazlı dinamiklerin öne çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi ile merkezi yönetim borç stoku verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 1.460 puanın direnç, 1.410 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan