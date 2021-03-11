Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.664 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.665,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.664,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.654,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükseliş eğilimini sürdürerek 1.659 puana çıktı.

Analistler, ABD'de, gerçekleştirilen tahvil ihalelerin sorunsuz atlatılması, ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisinin, piyasa faizlerinin gerilemesini ve pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını bildirdi.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.665 ve 1.690 seviyelerinin direnç, 1.635 ve 1.605'in destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar