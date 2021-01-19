Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

19.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:40
Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.717,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.717,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.719,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.717,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,8 üzerinde 1.712,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişe karşın ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in yapacağı sunum öncesi küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi.

Öte yandan ABD'de bu hafta şirketlerin 4. çeyrek bilançolarının açıklanacağını hatırlatan analistler, bilançolardaki gerçekleşmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.750 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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