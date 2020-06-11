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Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1 azalışla 126.200 puanda dengelendi.

Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
11.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:44

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1 azalışla 126.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.100 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.425 puan altında, 126.200 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 127.625 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 127.500-128.000 bandında yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın ekonomik görünüme ilişkin tahminlerinin piyasa beklentilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ekonomilerdeki hızlı toparlanma beklentilerinin azalması ile dün ABD ve bugün Asya borsalarında, teknoloji dışı hisselerde satışların etkili olduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 puanın direnç, 126.000 ve 125.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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