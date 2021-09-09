Son dakika haberi: Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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Son dakika haberi: Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Son dakika haberi: Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ÇORUM'da kavşakta vinç ile çarpışan çekicinin sürücü Ahmet Dilsiz (50) hayatını kaybetti.

ÇORUM'da kavşakta vinç ile çarpışan çekicinin sürücü Ahmet Dilsiz (50) hayatını kaybetti. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Eylül günü akşam saatlerinde Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Bekir Münir Deniz yönetimindeki 19 EY 609 plakalı vinç, Ahmet Dilsiz yönetimindeki 19 KS 822 plakalı çekici kamyonet ile çarpıştı. Kazada, çekicinin kapısı açılıp yere düşen sürücüsü Ahmet Dilsiz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilsiz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Bu arada kaza anı, bölgedeki mobese kamerasına yansıdı.


Son dakika haberi: Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi: Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberi: Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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