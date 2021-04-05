Son dakika haberi! Vietnam'ın yeni başbakanı Pham Minh Chinh oldu
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Son dakika haberi! Vietnam'ın yeni başbakanı Pham Minh Chinh oldu

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Vietnam'ın yeni başbakanı Pham Minh Chinh oldu

Son dakika haberi... Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da eski Başbakan Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanı seçilmesinin ardından yeni başbakan Pham Minh Chinh oldu.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da eski Başbakan Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanı seçilmesinin ardından yeni başbakan Pham Minh Chinh oldu.

Chinh, Vietnam Ulusal Meclisinde yapılan gizli oylamada başbakanlığa seçildi.

Phuc, 66 yaşında olması ve başbakanlık görevi için yaş haddini doldurması nedeniyle görevi bırakırken, 62 yaşındaki Chinh, gelecek 4 yıl başbakanlık koltuğunda oturacak.

Geçmişte İç Güvenlik Bakanlığında farklı görevlerde bulunan, Çin sınırındaki Kuang Ninh vilayetinin valiliğini yapan Chinh, ülkeyi yöneten Komünist Partisi Daimi Komitesinin personel ve teşkilattan sorumlu üyesi konumunda bulunuyordu.

Vietnam'da Cumhurbaşkanlığı daha çok törensel nitelikte bir makam iken, kamu kurumlarının ve ekonominin yönetiminde başbakan daha etkin konumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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