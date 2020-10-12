Son dakika haberi... Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı
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Son dakika haberi... Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı

12.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:34
Son dakika haberi... Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı

Son dakika haber: Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı.

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, ülkenin Quang Nam, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 20'ye çıktığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de 50 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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