Son dakika haberi | Verdiğin Senin Derneğinden İdlibli yetim çocuklara oyun parkı - İDLiB
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Son dakika haberi | Verdiğin Senin Derneğinden İdlibli yetim çocuklara oyun parkı - İDLiB

Son dakika haberi: Verdiğin Senin Derneği, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Cisr eş Şuğur ilçesinde, yetim çocuklar için oyun parkı kurdu.

10.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:41

Verdiğin Senin Derneği, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Cisr eş Şuğur ilçesinde, yetim çocuklar için oyun parkı kurdu.

Beşşar Esed rejiminin saldırılarında babalarını kaybederek Türkiye sınır hattına sığınan yetimler için kurulan parkta, çocuklar doyasıya eğlendi.

Verdiğin Senindir Derneğinin Başkanı Uğur Toğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sultan Abdulhamit Han" oyun parkını tamamladıklarını ve yetim çocukların kullanımına hazır hale getirdiklerini söyledi.

Toğrul, "Savaşın ağır yükü altında ezilen çocukları bir nebze rehabilite edebilme adına projenin sonuna geldik. Yetim çocuklara teslim ettik." dedi.

Çocuklarını oyun oynaması için parka getiren Emine Said'de "Göç, zulüm, saldırı içinde yaşıyorduk. Allah esenlik verdi. Verdiğin Senindir Derneği, yapığı bu projeyle çocukların yüzünü güldürdü. Bu projeler bizi umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Parkta oynayan 8 yaşındaki Fatma da "Park yapıldığı ve hediye dağıtıldığı için teşekkür ediyorum." dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu. Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı, son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

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Son dakika haberi | Verdiğin Senin Derneğinden İdlibli yetim çocuklara oyun parkı - İDLiB

Kaynak: AA

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