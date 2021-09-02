Son dakika haberi! Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki ikinci tur müzakereler yeniden başlayacak
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Son dakika haberi! Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki ikinci tur müzakereler yeniden başlayacak

Son dakika haberi! Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki ikinci tur müzakereler yeniden başlayacak
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, yarın Norveç'in ara buluculuğunda ikinci tur müzakereleri ele almak için Meksika'da yeniden bir araya gelecek.

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, yarın Norveç'in ara buluculuğunda ikinci tur müzakereleri ele almak için Meksika'da yeniden bir araya gelecek.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun delegeleri ve muhalefet temsilcilerinin katılacağı görüşmelerde iktidar, yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını, muhalefet ise seçim takviminin belirlenmesini hedefliyor.

Muhalefet temsilcilerinden birinin yerel basına yaptığı açıklamada, Meksika'da başlayacak ikinci tur görüşmelerinde öncelikli amaçlarının seçim takviminin belirlenmesi olduğunu kaydetti.

Öte yandan taraflar arasındaki diyalog sürecine Norveç, Hollanda, Rusya, Bolivya ve Türkiye'nin de destek vereceği bildirildi.

Devlet Başkanı Maduro, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, muhalefetin seçim isteğine tepki göstererek, "Artık seçimlere gitmek istediğinize göre, Venezuela'nın işgalini istediğinizi ve yaptırımlardan sorumlu olduğunuzu unutmayın. Ülke ekonomisinin toparlanması için İngiltere Merkez Bankasında el konulan altınların iade edilmesi ve yaptırımların kaldırılması için sağlam bir dilekçe sunacağız. " ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, dünkü duyurusunda kasımda yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını belirtmişti.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

Müzakere süreci

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini kaydetmişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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