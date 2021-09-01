Son dakika haberi... Venezuela'da muhalefet bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Venezuela'da muhalefet bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını açıkladı

Son dakika haberi... Venezuela'da muhalefet bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, Kasım ayında yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurdu.

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, Kasım ayında yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen muhalefet temsilcileri, ülkenin içinde bulunduğu zor duruma işaret ederek, "21 Kasım 2021'de bölgesel ve yerel seçim sürecine katılacağımızı, ulusal ve uluslararası topluma duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin adil ve geleneksel olmayacağını savunan muhalefet, Venezuela halkının, değişim talep eden beklentilerinin önünde engeller olduğunu belirtti.

Toplantıya Demokratik Hareket (AD) lideri Henry Ramos Allup, Önce Adalet (PJ) lideri Tomas Guanipa olmak üzere çok sayıda muhalif parti temsilcileri katıldı.

Seçimlere ayrıca Venezuela'dan gizlice çıkarak 25 Ekim 2020'de İspanya'nın başkenti Madrid'e giden muhalif lider Leopoldo Lopez ve Guaido'nun bağlı olduğu Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin de katılması bekleniyor.

Maduro, muhalefetin kararını tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Muhalefet partilerinin seçimlere katılma duyurusu için alkış istiyorum, çünkü seçimlere katılmanın siyasi jesti alkışı hak ediyor." dedi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Ferhan Şensoy Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Venezuela'da muhalefet bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 03:44:30. #1.14#

title