Son dakika haberi... Venezuela'da muhalefet bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını açıkladı

Son dakika politika haberi... Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, Kasım ayında yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurdu.

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, Kasım ayında yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen muhalefet temsilcileri, ülkenin içinde bulunduğu zor duruma işaret ederek, "21 Kasım 2021'de bölgesel ve yerel seçim sürecine katılacağımızı, ulusal ve uluslararası topluma duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin adil ve geleneksel olmayacağını savunan muhalefet, Venezuela halkının, değişim talep eden beklentilerinin önünde engeller olduğunu belirtti.

Toplantıya Demokratik Hareket (AD) lideri Henry Ramos Allup, Önce Adalet (PJ) lideri Tomas Guanipa olmak üzere çok sayıda muhalif parti temsilcileri katıldı.

Seçimlere ayrıca Venezuela'dan gizlice çıkarak 25 Ekim 2020'de İspanya'nın başkenti Madrid'e giden muhalif lider Leopoldo Lopez ve Guaido'nun bağlı olduğu Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin de katılması bekleniyor.

Maduro, muhalefetin kararını tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Muhalefet partilerinin seçimlere katılma duyurusu için alkış istiyorum, çünkü seçimlere katılmanın siyasi jesti alkışı hak ediyor." dedi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan