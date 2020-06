Son dakika haberi | Velilere sosyal mesafeli bekleme numarası Son dakika haberlerine göre MİLYONLARCA öğrenci bugün koronavirüs salgını gölgesinde, yoğun önlemler ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

MİLYONLARCA öğrenci bugün koronavirüs salgını gölgesinde, yoğun önlemler ile Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınavına girdi. Kimi öğrenciler sınavı çok kolay bulurken, çoğunluğu matematik sorularında zorlandığını ifade etti.İstanbul'da bulunan Kültür Koleji de virüs önlemleri kapsamında velilere sıra numarası vererek okul önlerinde kalabalık oluşmasını önlemeye çalıştı.LGS 2020'nin pandemi gölgesinde yapılan bir sınav olarak tarihe geçtiğini söyleyen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS öncesinde çok hassas davrandığını belirterek okulları çok detaylı bir şekilde yönlendirdiğini söyledi. Kutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi aslında pek çok yaratıcı fikri de ortaya çıkardı. Örneğin biz okullarımızda her öğrencimizin masasına, maskelerin onları rahatsız etmemesi adına şeffaf siperlikler yaptırdık. Velilerin kapıların önünde heyecanla, kaygıyla, sosyal mesafelerini kaybeden çocuklarını beklemeleri adına numaralı bir sistem geliştirdik. Her bir velimize okul bahçesinin önünde bir numara verdik. Öğrencilerimiz de velisinin hangi numarada beklediğini biliyordu. Gayet sakin bir şekilde sosyal mesafe kuralına uyarak ailesinin yanına geldi."'SINAVIN AMACI BİLENLER İLE BİLMEYENLERİ AYIRMASI?Sınavı değerlendiren Kutoğlu, "Her sınavda olduğu gibi ayırt edici sorular vardı. Zaten sınavın amacı kritik kazanımların, üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi. Fakat sınav sorularına bakıldığında yayınlanmış örnek sorularla benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Bu noktada bilenler ile bilmeyenleri ayıracak bir erişi sınavı" dedi.Mart ayından itibaren zorlu bir eğitim öğretim süreci yaşadıklarını belirten Kutoğlu, "Uzaktan eğitimin yapıldığı 3 ayı geride bıraktık. Burada öğrencilerin yüz yüze eğitim kadar konsantre olamadığı dönemler olsa da Milli Eğitim Bakanlığı burada da olumlu bir uygulama yaptı. Sınavın kapsamı birinci dönem müfredatından oluştu. Yani çocukların yüz yüze eğitim aldığı müfredattan bir kapsam oluşturuldu. Bu şartlarda olabilecek en adil sınavdı diyebilirim" dedi.Sınavda ter döken çocukların aileleri de kapıda endişeli bekleyiş içerisindeydi. Sınava giren öğrencilerden Ceren Aktaş'ın annesi Funda Aktaş, "İlk dönem çok iyi hazırlanırken ikinci dönem biraz moral düşüklükleri oldu. Bazı günler iyi bazı günler kötü oldu. Öğretmenlerimizin de desteği iyi oldu ama çok zor bir süreçti" dedi.'3,5 AYDIR OĞLUM ANNEANNESİNDE?Sarp Erdoğan Polat'ın annesi olan moda tasarımcısı Şule Turhan Polat ise virüs için aldıkları önlemleri anlatarak şunları söyledi: "Arkadaşlarını 3,5 aydır görmüyor ve çok özledi ama uzaktan selam ver dedim. Oğlum hep anneannesinde kaldı bu süreçte ben de 3,5 ay hiç içeri girmedim ve kapıdan görüştük" 'ETKİLENMEDEN GEÇİRMEYE ÇALIŞTIK?Sınava giren öğrencilerden Defne Yıldırım'ın babası olan Özgür Yıldırım ise "Bu yıl sınav stresi ve pandemi süreci zorlukları getirse de bizim artı motivasyonumuz sayesinde mümkün olduğunca zarar görmeden, etkilenmeden geçirmeye çalıştık" dedi.

Sınava giren bir diğer öğrenci Yasemin Özyiğit'in annesi Funda Özyiğit ise "Okuldaki çalışma süreci iyiydi ama evdeki zordu. Hatta bir anne dedi ki 'Ergen başarı belgesi istiyoruz anneler olarak.' Eğer böyle bir belge veriyorlarsa ben de istiyorum. Hem öğretmen hem anne olduk. Ayrıca destek olmaya da çalıştık. Ama inşallah emeklerinin karşılığını alır çocuklarımız" diye konuştu.

