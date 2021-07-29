Son dakika haberi! Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı
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Son dakika haberi! Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı

Son dakika haberi! Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden emekli başçavuş düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden emekli başçavuş düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

94 yaşındaki Akif Nejdet Konuralp, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti. Konuralp içim Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı tarafından askeri cenaze töreni düzenlendi. Paşa Cami'nde gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ünal Özdoğan, dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Konuralp aile üyeleri katıldı. Konuralp kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında asri mezarlığa defin edildi.

Konuralp'in 1949 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı ve uzun süre görev yaptıktan sonra başçavuş rütbesi ile emekli olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı
Son dakika haberi! Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı
Son dakika haberi! Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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