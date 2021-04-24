Son dakika haberi... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (3)
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Son dakika haberi... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (3)

Son dakika haberi... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre 'PANİK YOK' TWEET'İMuğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.

'PANİK YOK' TWEET'İ

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. İlker B.'nin gözaltı işlemleri sürürken, dün saat 21.43'te kendi ismiyle atılan twette, "İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Vebitcoin'de yatırım yapan bazı kişiler yine Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar" paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşım üzerine bazı müşteriler, "Sistemi kapatmak müşterinin özgürlüğünü kısıtlamak, niye o zaman", "Batmadıysa böyle bir şeye niye gerek duydunuz?" diye tepkilerini dile getirdi.


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Son dakika haberi... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
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