Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
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Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan önce vatandaşların ardından Orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan önce vatandaşların ardından Orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şamlar köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce, ellerine aldıkları dal parçaları ile yangına müdahale ederek durumu Orman İşletme ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar yangının büyümesini engellemek için canla başla mücadele eden vatandaşlar Ovacık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözün olay yerine ulaşması ile rahat nefes aldı. Ekiplerin müdahalesi ile örtü yangını orman yangınına dönmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. - KARABÜK

Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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