Son dakika haberi! Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti Son dakika haberleri: Normalleşme sürecinin üçüncü haftasında vatandaşlar Menekşe plajına akın etti.

Normalleşme sürecinin üçüncü haftasında vatandaşlar Menekşe plajına akın etti. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazıları da güzel havanın tadını yüzerek çıkarttı.

Normalleşme sürecinin üçüncü haftasında sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti. Plaja gelen vatandaşların kimi denize girerken, kimi de güneşlendi. Zaman zamanda plaj da sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA