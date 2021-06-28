Son dakika haberi... Vatandaşın ihbarıyla aracında silah taşıyan şahıs yakayı ele verdi
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Son dakika haberi... Vatandaşın ihbarıyla aracında silah taşıyan şahıs yakayı ele verdi

Son dakika haberi... Vatandaşın ihbarıyla aracında silah taşıyan şahıs yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Eskişehir'de aracında silah taşıyan bir şahıs vatandaşın ihbarıyla yakalandı.

Eskişehir'de aracında silah taşıyan bir şahıs vatandaşın ihbarıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesinde vatandaşın 'Silahlı Şahıs' ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu durdurulan bir araç içerisinde gözle görülür vaziyette duran 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsüne 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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