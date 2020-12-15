Son dakika haberi... Vatandaşa yumruk atan polise soruşturma
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Son dakika haberi... Vatandaşa yumruk atan polise soruşturma

15.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:11
Son dakika haberi... Vatandaşa yumruk atan polise soruşturma

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun Valiliği, vatandaşa yumruk attığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlattı.

Samsun Valiliği, vatandaşa yumruk attığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlattı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "12 Aralık 2020 Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında ilimizde bir polis memurunun vatandaşa yumruk atması olayı ile ilgili adli ve idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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