Son dakika haberi... Vatandaşa yumruk atan polise soruşturma

Samsun Valiliği, vatandaşa yumruk attığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlattı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "12 Aralık 2020 Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında ilimizde bir polis memurunun vatandaşa yumruk atması olayı ile ilgili adli ve idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı