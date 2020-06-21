Son dakika haberi... Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi
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Son dakika haberi... Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi

Son dakika habere göre Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi Arnavutköy'de Trafik ve Asayiş Ekipleri kurdukları denetim noktası ile birlikte vatandaşın seyahat ederken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

21.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:42

Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi

İSTANBUL - Arnavutköy'de Trafik ve Asayiş Ekipleri kurdukları denetim noktası ile birlikte vatandaşın seyahat ederken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da alınan kararlar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerine kurulan denetim noktası ile birlikte gün boyunca ilçeye girmek isteyen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı denetlendi. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri ve Asayiş Ekiplerinin ortak olarak kurmuş olduğu uygulama noktasında toplu taşıma araçlarında kontroller yapıldı. Yapılan uygulamada güzergah üzerinden geçen bütün minibüsler durdurularak yolcu taşıma kapasitesine uygun olup olmadıkları da kontrol edilirken, maskesiz olan vatandaşlar da maske takmaları konusunda uyarıldı ve maskeler takıldıktan sonra seyahat etmelerine müsaade edildi.

Son dakika haberi... Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi

Kaynak: İHA

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