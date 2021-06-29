Son dakika haberi... Vatandaş ihbar etti, Avustralya Başbakan Yardımcısı'na para cezası kesildi
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Son dakika haberi... Vatandaş ihbar etti, Avustralya Başbakan Yardımcısı'na para cezası kesildi

Son dakika haberi... Vatandaş ihbar etti, Avustralya Başbakan Yardımcısı'na para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, akaryakıt istasyonundayken maske takmadığı gerekçesiyle bir vatandaşın polise ihbarda bulunmasının ardından 200 Avustralya Doları (151 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, akaryakıt istasyonundayken maske takmadığı gerekçesiyle bir vatandaşın polise ihbarda bulunmasının ardından 200 Avustralya Doları (151 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, ülkede korona virüs tedbirlerini ihlalden ceza alan en üst düzey isim oldu. Bir vatandaş, Başbakan Yardımcısı Joyce'u Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki bir akaryakıt istasyonundayken maske takmadığı gerekçesiyle polise ihbar etti. Polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu Joyce'a 200 Avustralya Doları (151 ABD Doları) para cezası kesildi. Cezanın ardından Avustralya medyasına açıklama yapan Joyce, "Caltex akaryakıt istasyonuna gittim. Havaalanına gidiyordum. Araca yakıt aldım, içeri girdim, 30 saniye sonra 200 Dolara mal oldu, çünkü bunu (maske) takmadım" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ihbar etti

NSW polisi ise yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısının ismini vermezken, ihbar üzerine geldikleri akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 54 yaşındaki birine para cezası kestiklerini duyurdu. Komiser yardımcısı Gary Worboys gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu kişi özür diledi ve polisin adil olması konusunda iş birliği yaptı" ifadelerini kullandı. - CANBERRA

Son dakika haberi... Vatandaş ihbar etti, Avustralya Başbakan Yardımcısı'na para cezası kesildi
Son dakika haberi... Vatandaş ihbar etti, Avustralya Başbakan Yardımcısı'na para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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