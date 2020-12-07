Son dakika haberi: Vatan Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
07.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:36
Son dakika gündem haberine göre Fatih'te polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
Fatih'te polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Caddesi'nde drone ile havadan trafik denetiminde bulundu.
Ekipler, drone destekli yaptıkları denetimde kurallara uymayanları tespit etti.
Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız