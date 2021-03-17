Son dakika haberi... Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"
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Son dakika haberi... Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"

17.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:30
Son dakika haberi... Varank:

Son dakika haberler... Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"

Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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