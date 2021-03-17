Son dakika haberi... Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"
17.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:30
Son dakika haberler... Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"
Varank: "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun