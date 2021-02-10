Son dakika haberi... Varank: "Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi"
10.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:04
Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)
Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız"
Varank: "(Milli Uzay Programı) Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey