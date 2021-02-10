Son dakika haberi! Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini...
10.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:22
Son dakika haberler: Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız"
Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun