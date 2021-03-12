Son dakika haberi: Vanlı hayvan sahiplerine küpe affı müjdesi
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Son dakika haberi: Vanlı hayvan sahiplerine küpe affı müjdesi

12.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:53
Son dakika haberi: Vanlı hayvan sahiplerine küpe affı müjdesi

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar ile Van genelindeki büyük ve küçükbaş hayvanlar, tescil ve izlenme yönetmenliği affı kapsamında küpeleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar ile Van genelindeki büyük ve küçükbaş hayvanlar, tescil ve izlenme yönetmenliği affı kapsamında küpeleniyor. Küpeleme affı işlemleri için çiftçilerin 31 Ağustos'a kadar tarım ve orman müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

2020 yılında Başkale ve Saray ilçelerinde yaşanan deprem, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi ve dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeleme işlemi Van'da sekteye uğradı. Hayvan sahiplerinin mağdur olamaması ve Van'da her mevsim görülebilen salgın ve zoonoz hayvan hastalıklarının yayılmasına engel olmak için Van Valiliği harekete geçerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda küpe affı çalışması başlattı.

Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında toplanan Van İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu il genelindeki çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Van'a özel yapılan çalışmayla her yaş büyükbaş ve küçükbaş hayvan anne numarası yaş sınırı zorunluluğu olmaksızın küpelenebilecek. Çalışma 31 Ağustos 2021'e kadar devam edecek. 31 Ağustos'a kadar hayvanlarını küpeletmeyen çiftçilere cezai işlem uygulanacağı belirtilirken, küpesiz hayvanlar ise hayvan pazarına alınmayacak. - VAN

Son dakika haberi: Vanlı hayvan sahiplerine küpe affı müjdesi
Son dakika haberi: Vanlı hayvan sahiplerine küpe affı müjdesi
Son dakika haberi: Vanlı hayvan sahiplerine küpe affı müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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