Son dakika haberi | Van YYÜ'de açılan ünitede su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor
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Son dakika haberi | Van YYÜ'de açılan ünitede su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor

Son dakika haberleri... Van YYÜ'de açılan ünitede su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyorVAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde yaklaşık 50 balık türünün bulunduğu akvaryumlar kuruldu.

24.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:38

Van YYÜ'de açılan ünitede su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde yaklaşık 50 balık türünün bulunduğu akvaryumlar kuruldu. Dünyanın farklı ülkelerindeki denizlerde yaşayan balıkların getirilip konulduğu avkvaryumlarda yaşan balıklar, araştırma görevlilerinin üzerinde çalışma yapabileceği yeni açılan Su Canlıları Deneysel Ünitesi'nde (SUCAN) inceleniyor. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen, fakülte bünyesinde kurulan SUCAN ünitesinde her türlü su canlıları ile ilgili deneysel çalışmaların yapıldığını söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nde, araştırma görevlilerinin üzerinde deneysel çalışmalar yapabileceği Su Canlıları Deneysel Ünitesi (SUCAN) kuruldu. Türkiye'de ve dünyada ticari önemi yüksek balık türlerinin yaklaşık yüzde 90'lık kısmına ev sahipliği yapan Afrika Kıtası'ndaki Malawi,Tanganyika Gölleri, Güney Amerika'da bulunan Amazon Nehri, Orta Amerika iç sularına endemik Poeciliidae familyasına ait balık türleri akvaryumu ile yine Orta ve Güney Amerika içsularında yayılış gösteren Characidae familyasını ait Tetrai, Amazon Nehri kıyısında endemik olarak bulunan Mangrow ve Yati köklerinden oluşan 50 tür balık türü bulunuyor. Fakültenin giriş koridoruna tasarlanan 250-350 litre arasında değişen 8 akvaryuma konulan deniz balıkları ziyaretçilere açıldı.

'SU CANLILARI İLE İLGİLİ DENEME YAPMAK İSTEYEN HERKESE BURASI AÇIK'

Fakültede ayrıca, kurulan SUCAN ünitesinde yaklaşık 1 tonluk su hacmine sahip. Çeşitli mercan türleri ile tropikal deniz balığı türlerinin bulunduğu yaklaşık 200 deniz akvaryumu mevcut olup, fakültede görevli araştırma görevlilerine de doktora tezi çalışmalarını yapabilme olanağı sağlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen, fakülte bünyesinde kurulan SUCAN ünitesinde her türlü su canlıları ile ilgili deneysel çalışmaların yapıldığını söyledi. Şen, "Yaptığımız başvuru üzerine geçen Temmuz ayının 15'inde Tarım Bakanlığından gelen yazıyla, çalışma ruhsatını hak kazandığımızı bize bildirdiler. Biz, şu anda 5 yıl boyunca Su Canlıları ile ilgili deneme yapabilecek alan ruhsatına sahibiz. Bu ruhsatta su balıkları, bazı deniz balıkları, akvaryum balıkları var. Su Canlıları Deneme Ünitemizde 50'nin üzerinde balık türü var. Yine 50 tür balık, fakültemizin koridorunda tasarlanan akvaryumlarda var. Bu akvaryumlarda Afrika'daki özel göllerden balık türü var. Malawi, Tanganyika Gölleri gibi bölgelerden balık türü var. Çalışma yapılabilecek balıklar var. Su Canlıları ile ilgili deneme yapmak isteyen herkese burası açık. Ruhsatlı birim kurulmadan önce üniversitedeki hocalar odalarında veya laburatuvarlarda kendileri kurdukları küçük akvaryum ortamlarında bu çalışmalar yapılıyordu" dedi.

'VAN GÖLÜ HAVZASINDA 11 BALIK TÜRÜ VAR'

Kurulan ünitede Van Gölü Havzasında 11 tür balığın da bulunduğunu ve bu balıklar üzerinde de çalışmalar yapıldığını anlatan Prof. Dr. Şen, "Bu balık türlerinin arasında 5'i endemik. Van Gölü'nün 20-30 metrekare alanda yaşayan bir tür de var. Onun da şu an türü belirlenmeye çalışılıyor. Üzerinde çalışmalar yapılıyor. Onun dışında Van Gölü'nün endemik türü olan İnci Kefali balığı mevcut. Yine bu havzaya endemik Siraz dediğimiz bir tür var. Sadece bu bölgelerde akarsu ve göllerde bulunuyor. Endemit türlerimizden 'Timar incisi' diye adlandırdığımız Karasu ve Mermit Çayı'nda bulunuyor. Bu balık türü İnci kefali ile çok yakın akraba olan bir balık türü. Diğer 6 tür balık da dışarıdan aşılanarak getirilmiş. Nevrut Gölü'nde de yapılan çalışmalarda Dişli Sazan dediğimiz Afanüs türü var. Çok güzel akvaryum balığı olabilecek bir tür. Üzerinde ciddi araştırmalar yaptık" diye konuştu.

'BALIK TÜRLERİ ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR'

Akvaryumlardaki deniz ve diğer balık türlerini anlatan SUCAN birimi sorumlusu Araştırma Görevlisi Ahmet Sepil, kurulan birimde kapalı devre sistemlerinin bulunduğunu ifade etti. Sepil, "Burası 200'e yakın akvaryumun bulunduğu bir ünite. Burada tedarik amaçlı balık üretimi yapılıyor. Dışarıdan veya fakültemizden gelen çalışmacılar burada bizden istekleri doğrultusunda balık tedarik edebiliyorlar veya dışarıdan getirdikleri balık türlerini burada karantina uygulayarak denemelerine başlatabiliyoruz. Yani 48-50 arasında balık türü var burada. Bu balık türlerinin yüzde 80'nin üretimini yapabiliyoruz. Birbirine bağlı kapalı devre sistemindeki akvaryumlarda üretimi yapılıyor. Deneme ünitesinde de burada tedarik edilen balıklar üzerinde hocalarımız tarafından deneysel çalışmalar yapılıyor. Ben de doktora tezimi Nevrut Gölü'nde tespit edilen bir balık türü üzerinde yaptım" dedi.

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Son dakika haberi | Van YYÜ'de açılan ünitede su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor

Kaynak: DHA

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