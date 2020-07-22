Son dakika haberi | VAN TÜRKİYE'DE İLK KEZ TEK SEFERDE 20 YABANİ HAYVAN DOĞAYA SALINDI
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Son dakika haberi | VAN TÜRKİYE'DE İLK KEZ TEK SEFERDE 20 YABANİ HAYVAN DOĞAYA SALINDI

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'da, yaklaşık 15 gün önce vatandaşlarca yaralı ve hasta olarak bulunan 20 yaban hayvanı, yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

22.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:43

VAN'da, yaklaşık 15 gün önce vatandaşlarca yaralı ve hasta olarak bulunan 20 yaban hayvanı, yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Türkiye'de bir salımda doğaya salınmış en büyük yaban hayvanları salımı olarak bunu gerçekleştirdik" dedi.

Van'da, 15 gün önce vatandaşlar tarafından yaralı ve hasta olarak bulunan 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 6 karga bir doğan, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarından 20'si bugün toplu bir şekilde doğaya salındı. Yaban hayvanlarını bulup tedavi olması için merkeze getiren vatandaşlar da bugün Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Çocuklarıyla birlikte merkeze gelen Ahmet İpin, sabah işe gelirken bahçelerinde yaralı olarak bir kuş gördüklerini söyledi.

Cinsini bilmediği kuşu, uygun şartlarda yakalayıp YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiklerini belirten İpin, "Bugün çocuklarımla buraya geldiğimizde kuşun toparlandığını gördük ve bugün doğaya salacağız. Tabi duyarlı olmak lazım. Yabani hayvanlarda bizler gibi bu yeryüzünde yaşama haklarına sahiptirler" dedi. İpin'in çocukları Eylül (7) ve Bedirhan (9) ise hayvanları çok sevdiklerini ve hasta olarak buldukları kuşun iyileşmesinden ötürü çok mutlu olduklarını söyledi.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile birlikte Siirt, Hakkari, Van ve çevre illerdeki yaban hayvanlarını tedavi edip doğaya bıraktıklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Son 15 gün içinde tedavi ettiğimiz hayvanları toplu şekilde bize getiren arkadaşlarla beraber doğaya bıraktık. İnsanlar buraya getirdiği hayvanların akıbeti hakkında bilgi aldılar. Toplamda 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 6 karga bir tane doğan bize getirildi. Bugün toplam 20 kuşu doğaya bıraktık. Bu Türkiye'deki bir defada salımda doğaya salınmış en büyük yaban hayvanları salımı olarak gerçekleştirdik. Bize destek olan ailelere ve ekiplere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hayvanların doğaya salınması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Van Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi de bölgeye geldi. Vatandaşlar tarafından yaralı ve hasta olarak bulanan ve merkezdeki tedavileri tamamlanan yaban hayvanları vatandaşların da katılımıyla doğaya salındı. Ayrıca kuşları bulup getiren ailelere de teşekkür belgesi verildi.

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Son dakika haberi | VAN TÜRKİYE'DE İLK KEZ TEK SEFERDE 20 YABANİ HAYVAN DOĞAYA SALINDI

Kaynak: DHA

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