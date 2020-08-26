Son dakika haberi | Van Spor FK'den 2 transfer daha Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulubu (FK), 2 futbolcuyu daha renklerine kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulubu (FK), 2 futbolcuyu daha renklerine kattı.

Ertelenen kongresi ve seçilemeyen yeni yönetimi ile gündeme gelen Van Spor FK, iç transferinin yanı sıra, iç ve dış transferlerini de sürdürüyor. Kırmızı sihaylı takım, Nazilli Belediyespor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Cengiz ile Belediye Derincespor'dan da 29 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu Cihan Halil'i renklerine bağladı. - VAN

Kaynak: İHA