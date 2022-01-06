Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Van'da polis ekipleri tarafından 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgi verildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekipleri tarafından 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret edip bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde bulunan İngiliz Kültür Anaokulu ziyaret ededen ekipler, 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgi verildi. - VAN

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi | Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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