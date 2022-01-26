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Son dakika haberi | Van polisi vatandaşları terörle mücadele hakkında bilgilendirdi

Son dakika haberi | Van polisi vatandaşları terörle mücadele hakkında bilgilendirdi

Son dakika haberler... Van'da polis ekipleri, çocuklar ve mahalle sakinlerini terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, çocuklar ve mahalle sakinlerini terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinin Hacıbekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aileleri ve çocukları terörle mücadele hakkında bilgilendiren ekipler, çocuklarla oyun oynadı, çikolata ve meyve suyu ikram etti.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Terörle Mücadele, Medya, Polis, Van, Güncel, Haber

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