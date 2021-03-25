Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti
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Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Haftası nedeniyle çocuklarla birlikte fidan dikti.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Haftası nedeniyle çocuklarla birlikte fidan dikti.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde bulunan Karanfil Anaokulunda çocuklarla birlikte fidan dikti. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdullah Ulutaş, 21 -26 Mart Orman Haftası olması münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Orman İl Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 60 adet çam ve meyve fidanı temin ettiklerini belirterek, "Şabaniye Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Karanfil Anaokulunun bahçesinde müsait boş alanlara minik öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini aşılamak için fidan dikme etkinliği düzenlendik" dedi.

Fidan dikimi sırasında polis ekipleri çocuklara korona virüsle mücadele konusunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, okulun yıpranan Türk bayrağı ise değiştirildi. - VAN

Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti
Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti
Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti
Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti
Son dakika haberi... Van polisi çocuklarla fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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