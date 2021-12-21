Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3)

VAN (DHA) - 347 MAHALLE VE MEZRA YOLU KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 347 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Yoğun kar nedeniyle Gürpınar'da 95, İpekyolu'nda 6, Muradiye'de 15, Tuşba'da 5, Bahçesaray'da 74, Başkele'de 77, Çaldıran'da 9, Çatak'ta 52, Gevaş'ta 14 olmak üzere toplam 347 mahelle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulurken, karla mücadele ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı.