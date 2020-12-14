Son dakika haberi: Van'ın risk haritasındaki rengi kırmızıdan yeşile dönüyor
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Son dakika haberi: Van'ın risk haritasındaki rengi kırmızıdan yeşile dönüyor

14.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:30
Son dakika haberi: Van'ın risk haritasındaki rengi kırmızıdan yeşile dönüyor

Son dakika haberi: PANDEMİ'nin başladığı günden bu yana vaka artışlarının yaşandığı Van'ın 'Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs tablosu, alınan önlemler ile kırmızıdan yeşile dönüyor.

PANDEMİ'nin başladığı günden bu yana vaka artışlarının yaşandığı Van'ın 'Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs tablosu, alınan önlemler ile kırmızıdan yeşile dönüyor.

Van'da yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırları, düzenlenen toplu etkinler ile maske ve mesafe kuralına uyulmaması vaka sayısında artışa neden oldu. Eylül ve ekim aylarında hızlı bir yükseliş görülen kentte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaretinin ardından yeni tedbirler devreye girdi. Filyasyon ekiplerini çalışmaları ve güvenlik güçlerinin denetimleri sayesinde Van'ın HES uygulamasındaki koronavirüs tablosundaki kırmızı rengi, yeşile dönmeye başladı.

Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan Caddeleri'nde artan yoğunlukların azaldığı görüldü. Yetkililer, kurallara uyulmaması halinde tablonun yeniden eski haline dönebileceğini belirterek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, bu süreçte sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerinin titizlikle çalıştığını bunun yanı sırada vatandaşların da kurallara uyduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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