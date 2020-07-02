Son dakika haberi | Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin... Son dakika haberleri... Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi. Kaynak: AA