Son dakika haberi | Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin...
Son dakika haberleri... Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.
02.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:23
Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.
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Kaynak: AA