Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürü Aydın basınla bir araya geldi
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Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürü Aydın basınla bir araya geldi

Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürü Aydın basınla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Nisan ayında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Aydın, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van Gölü sahilindeki Edremit Polis Evinde düzenlenen programda, ulusal haber ajansları ile kentteki yerel radyo temsilcileri ile bir araya gelen Aydın, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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