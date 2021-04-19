VAN GÖLÜ SAHİLİNDE 10 TON ÇÖP TOPLANDI
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VAN GÖLÜ SAHİLİNDE 10 TON ÇÖP TOPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı. Çöpler, geri dönüşüme kazandırılması için katı atık entegre tesisine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlatıldı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Edremit ilçesinde bulunan eski fidanlık sahil bandında tonlarca çöp toplandı. Toplanan 10 ton çöp, kamyona yüklenerek, katı atık entegre tesisine götürüldü. Van Gölü sahil bandındaki temizlik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE 10 TON ÇÖP TOPLANDI
VAN GÖLÜ SAHİLİNDE 10 TON ÇÖP TOPLANDI
VAN GÖLÜ SAHİLİNDE 10 TON ÇÖP TOPLANDI
VAN GÖLÜ SAHİLİNDE 10 TON ÇÖP TOPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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