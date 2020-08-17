Son dakika haberi... Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını Gelen son dakika haberine göre Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akınıDENİZE kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin mavi bayraklı plaja sahip olan ilk kenti Van'da, göl kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor.

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

DENİZE kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin mavi bayraklı plaja sahip olan ilk kenti Van'da, göl kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. Türkiye'nin birçok kentinden plaja gelenler, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla ilgi çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla doldu. Koronavirüs salgını sonrası başlatılan normalleşme adımları ile hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, hafta sonlarını Mollakasım Halk Plajı'nda geçirdi.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntülerin oluştuğu Van'daki Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, mavi bayraklı denizde yüzmenin keyfini çıkarırken, bir yandan da mangal yakıp, piknik yaptı. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yüzenler, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uydu.

'ANTALYA VE İZMİR'E GİTMEYE GEREK KALMIYOR'

Batman'dan tatile gelen, 4 çocuk babası Ahmet Çelik, Van'ın Güneydoğu'nun en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Tatil için Van'ı tercih ettik. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin belki de en güzel plajlarından biri. Güneydoğu'muzda, memleketimize yakın olduğu için çok gurur duyuyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha sakin. Geçen yıl çok kalabalık oluyordu. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyoruz. Ellerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Antalya ve İzmir'e gitmeye gerek kalmadan buraya geliyoruz" dedi.

'SUYU ÇOK TEMİZ'

Abdulselam Arar ise Van Gölü'ndeki Mollakasım Halk Plajı'nın Antalya plajlarını aratmadığını belirterek, "15 yıldır Van'da oturuyorum. Van gerçekten çok gelişmiş. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya gelip, tatil yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Gittikçe de gelişecek inşallah. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeyi de koruyoruz. Burası çok güzel ve temiz bir plaj. Herkesi buraya bekliyoruz. Buranın suyu da çok temiz. Ben sanki kendimi Antalya'da denize girmiş gibi hissediyorum" diye konuştu.

Denizde yüzen çocuklar ise plaja gelen herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiği mesajını verdi.

Kaynak: DHA