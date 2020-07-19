Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı

Son dakika gelişmesine göre VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı
19.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:03

VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.Arama çalışmaları 22'nci güne girerken, bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı, 56'ya yükseldi.

Van Gölü'nde çıkarılan cesetler, tekne ve botlarla kıyıya yanaştırılıp, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım Politika
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu...
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim Güncel
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı Dünya
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu
İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Engin Altay Erkan Akçay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Acun Ilıcalı Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 13:28:16. #1.15#
title